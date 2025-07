ULTIM’ORA/ Napoli-Lucca, intesa trovata: fumata bianca nelle prossime ore

Il Napoli si prepara a piazzare un colpo importante in attacco. Lorenzo Lucca è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra: l’accordo con l’Udinese è ormai alle battute finali e nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Lucca pronto al grande salto, accordo trovato col Napoli

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, l’intesa tra le due società è in fase di definizione: l’ingaggio del giocatore è già stato sistemato, restano solo da limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’operazione. Il Napoli, dunque, sta stringendo i tempi per assicurarsi il centravanti classe 2000, reduce da una stagione incoraggiante con la maglia dell’Udinese.

Il club partenopeo considera Lucca una priorità per il reparto offensivo e ha intensificato i contatti con i friulani nelle ultime ore. Oggi è previsto un nuovo summit di mercato, che potrebbe rivelarsi decisivo per mettere nero su bianco l’accordo definitivo.

L’arrivo di Lucca rappresenterebbe un investimento mirato e strategico per il Napoli, che sotto la guida tecnica di Antonio Conte vuole rilanciare il proprio progetto puntando anche su giovani talenti italiani. L’attaccante, forte fisicamente e con ampi margini di crescita, è visto come un profilo perfettamente compatibile con le idee del nuovo allenatore.

I tifosi azzurri possono quindi iniziare a scaldarsi: il futuro di Lorenzo Lucca sembra sempre più tinto di azzurro.