Nunez al Napoli? La confessione dell’attaccante ai suoi amici per la prossima stagione

Un gol in amichevole contro il Preston per omaggiare Diogo Jota e una frase sussurrata agli amici che riaccende i sogni del Napoli: “Non so ancora dove giocherò”. Così Darwin Núñez ha lasciato aperto ogni scenario sul suo futuro, alimentando le speranze del club azzurro che da settimane segue con attenzione l’evoluzione della situazione.

La situazione Nunez-Napoli resta in bilico, le ultime

Il Napoli lo considera uno dei grandi colpi possibili per rinforzare l’attacco di Antonio Conte, e sebbene la pista resti complicata per motivi economici, il gradimento del giocatore è ormai noto. Núñez non ha mai chiuso le porte a un trasferimento, e la sua recente confessione lo conferma: il futuro a Liverpool è tutt’altro che certo.

Il nodo resta la richiesta dei Reds, che valutano l’attaccante uruguaiano tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra fuori dai parametri del Napoli, che spera in un’apertura su formule alternative. L’arrivo di Lukaku è vicino, ma l’idea di affiancargli un profilo internazionale come Núñez resta più di una suggestione.

In casa Napoli si resta in attesa. La trattativa è in stand-by, ma la disponibilità del giocatore e il lavoro sotto traccia del ds Manna lasciano aperto uno spiraglio. E ora, dopo quelle parole, il sogno può tornare a sembrare possibile.