ULTIM’ORA/ Ndoye-Napoli, lo svizzero ha informato il Bologna della sua scelta: ecco quale

Dan Ndoye sogna di vestire la maglia del Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’esterno svizzero non ha mai chiesto ufficialmente la cessione, ma ha comunicato al Bologna la volontà di fare il salto di qualità, approdando in un club di maggiore prestigio. Una decisione che Ndoye aveva già lasciato intendere oltre un mese fa, durante il ritiro con la nazionale svizzera:

“Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Napoli? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella”, aveva dichiarato. La trattativa continua, Ndoye vuole il Napoli

Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per la fascia, ma il Bologna fa muro. La richiesta dei rossoblù è alta: circa 40 milioni di euro più bonus, oppure uno scambio con il cartellino di Zanoli, calciatore molto apprezzato dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Ndoye, 24 anni, è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato e uno, decisivo, nella finale di Coppa Italia contro il Milan. Il Napoli lo seguiva già da gennaio, e Conte stravede per lui, apprezzandone le qualità atletiche e tecniche.

Ndoye è un esterno completo, capace di giocare su entrambe le fasce. Si distingue per resistenza, fisicità e velocità, risultando molto utile anche in fase difensiva. Proprio contro il Napoli ha mostrato il suo valore: gol di tacco al Dall’Ara e rete anche lo scorso anno al Maradona.

Sono ore calde per il suo possibile arrivo. Il Bologna non fa sconti, ma il Napoli non molla. La trattativa è aperta, con Conte che continua a spingere per averlo subito.