UFFICIALE/ SSC Napoli, stabilito il calendario delle 5 amichevoli: date, orari e avversarie

La SSC Napoli è pronta a inaugurare la nuova stagione agli ordini del neo tecnico Antonio Conte. Dopo un’annata complicata, i Campioni d’Italia si preparano a voltare pagina con entusiasmo, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, sia sul fronte nazionale che europeo.

Come da tradizione, la preparazione estiva si articolerà in due ritiri: il primo si terrà a Dimaro, in Val di Sole, dal 17 al 27 luglio, mentre il secondo andrà in scena a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 30 luglio al 14 agosto.

Durante queste settimane, il Napoli affronterà cinque test amichevoli, utili a mettere minuti nelle gambe, testare le nuove idee tattiche del mister e osservare da vicino i volti nuovi della rosa.

Calendario delle amichevoli estive:

Dimaro – SKI.IT Arena (Stadio Comunale di Dimaro):

Napoli vs Arezzo – 22 luglio 2025, ore 18:00

– 22 luglio 2025, ore 18:00 Napoli vs Catanzaro – 26 luglio 2025, ore 18:00

Castel di Sangro – Stadio Teofilo Patini:

Napoli vs Stade Brestois 29 – 3 agosto 2025, ore 19:00

– 3 agosto 2025, ore 19:00 Napoli vs Girona FC – 9 agosto 2025, ore 19:00

– 9 agosto 2025, ore 19:00 Napoli vs Olympiakos FC – 14 agosto 2025, ore 20:00

Cinque sfide per ritrovare il ritmo partita, amalgamare il gruppo e iniziare a costruire, mattone dopo mattone, il nuovo corso azzurro targato Antonio Conte.