Svolta Politano, il Napoli lo blinda con il rinnovo: cifre e dettagli

Un nuovo rinnovo all’orizzonte in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in edicola oggi, Matteo Politano sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con il club azzurro fino al 2028.

L’esterno offensivo, classe ’93, è considerato uno dei pupilli di Antonio Conte, che ne apprezza soprattutto la duttilità e lo spirito di sacrificio. Politano è uno dei veterani dello spogliatoio e rappresenta uno dei profili più affidabili all’interno del gruppo, tanto da essere visto come un vero e proprio “soldatino” devoto alla causa tattica del Napoli.

Arrivato nel 2020, Politano ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante negli anni, adattandosi anche a compiti più difensivi rispetto al suo profilo naturale. Esterno offensivo di nascita, è stato spesso impiegato come esterno di centrocampo, mostrando grande disponibilità e spirito di sacrificio.

Rinnovo in vista per Politano col Napoli, tutti i dettagli

La scorsa stagione è stata per lui straordinaria, culminata con la conquista dello scudetto, e ora il Napoli vuole premiarlo con un nuovo accordo pluriennale, che blinderebbe uno degli uomini chiave per il progetto tecnico di Conte.

Il rinnovo fino al 2028 rappresenterebbe non solo un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche una forte dichiarazione d’intenti del Napoli, intenzionato a costruire il futuro partendo dalle certezze. E Politano, per Conte, è sicuramente una di queste.