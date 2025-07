Il Galatasaray non molla, in arrivo una nuova offerta per Osimhen. Cifre e dettagli

La telenovela Victor Osimhen-Napoli potrebbe arrivare oggi al suo capitolo finale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dalla Turchia è attesa nelle prossime ore una nuova offerta ufficiale del Galatasaray, accompagnata da solide garanzie bancarie, che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.

Il Galatasaray torna all’attacco per Osimhen, le ultime

Il club partenopeo ha fissato la valutazione del cartellino a 75 milioni di euro, cifra che ha attirato negli ultimi mesi l’interesse dell’Al-Hilal e del Paris Saint Germain. Ma il futuro dell’attaccante sembra segnato: Osimhen ha già scelto il Galatasaray, club dove ha vissuto un’esperienza positiva in prestito e con cui ha stretto un forte legame umano e ambientale.

Il Napoli, stavolta, non sembra intenzionato a farsi influenzare da lungaggini o pressioni esterne: la trattativa è concreta e, se l’offerta in arrivo sarà all’altezza delle aspettative, l’addio di Osimhen diventerà realtà già entro la settimana. Sulle cifre si resterà su quelle già proposte, ma si proverà a scalare il numero delle rate per soddisfare il Napoli.

Intanto, il capocannoniere dello scudetto 2022/23 ha fatto pervenire un certificato medico per evitare il rientro immediato in Italia, guadagnando tempo prezioso per definire il trasferimento. Un segnale chiaro: Osimhen vuole voltare pagina e lo vuole fare in Turchia, al Galatasaray, club che ora è pronto al rilancio decisivo.