Dall’Inghilterra: Osimhen continua i “capricci”, rifiutato anche il Liverpool

Il Liverpool ha messo gli occhi su Victor Osimhen per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma ha incassato un secco rifiuto da parte dell’attaccante nigeriano. Secondo quanto trapela dagli ambienti di mercato, i Reds hanno valutato Osimhen come possibile alternativa ad Alexander Isak, dopo che il Newcastle ha dichiarato incedibile l’attaccante svedese nonostante un’offerta da 120 milioni di euro.

Osimhen rifiuta il Liverpool, vuole solo il Galatasaray

Tuttavia, l’ex capocannoniere del Napoli ha già preso una decisione chiara: vuole solo il Galatasaray. Dopo l’esperienza positiva vissuta in prestito a Istanbul, Osimhen ha stretto un legame forte con l’ambiente turco e ha fatto sapere di non essere interessato ad altre destinazioni, nemmeno a una piazza prestigiosa come Anfield.

Una scelta che ha sorpreso molti, considerato il livello della Premier League e l’opportunità di giocare in una delle squadre più titolate d’Europa. Eppure, Osimhen sembra deciso a seguire il cuore, aspettando che il Galatasaray e il Napoli trovino un accordo.

Al momento, però, le due società non hanno ancora definito i termini dell’operazione: il Napoli continua a chiedere almeno 75 milioni di euro, una cifra che i turchi stanno cercando di raggiungere con una nuova offerta corredata da garanzie bancarie.

Nel frattempo, Osimhen ha già respinto tutte le alternative, compresa quella inglese: il suo futuro, almeno nella sua testa, è già scritto.