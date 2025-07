Le richieste di De Laurentiis al Galatasaray per Osimhen: spunta una clausola anti-Italia

Sono ore cruciali per il futuro di Victor Osimhen, con la trattativa che potrebbe portare l’attaccante nigeriano al Galatasaray ormai giunta al momento decisivo. Secondo il Corriere dello Sport, nuovi contatti tra il Napoli e il club turco sono attesi a breve, con l’affare che potrebbe finalmente chiudersi nei prossimi giorni.

Le richieste di De Laurentiis per la cessione di Osimhen

Le richieste di De Laurentiis sono chiare: 75 milioni di euro garantiti, da pagare in due soluzioni, con una percentuale del 20% sulla futura rivendita e una clausola che vieta la cessione a una squadra italiana nei prossimi tre anni. Il Galatasaray ha accettato la clausola, ma ci sono ancora difficoltà per quanto riguarda le modalità di pagamento, con il club turco che sta cercando di ottenere le garanzie bancarie richieste.

Osimhen, dopo aver rifiutato l’offerta faraonica dell’Al-Hilal a giugno, ha ormai scelto Istanbul come sua destinazione. Il suo desiderio di giocare in Champions League potrebbe essere un fattore decisivo per la chiusura dell’affare.

Il Napoli, pur senza la clausola, mantiene la richiesta di 75 milioni, e il Galatasaray è pronto a soddisfarla, ma solo se riceverà le necessarie garanzie bancarie. La fumata bianca sembra essere vicina: le prossime ore saranno fondamentali per capire se la trattativa andrà a buon fine.