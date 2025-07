Napoli, è il Lucca-day: l’orario delle visite e il programma della giornata dell’attaccante

L’affare tra il Napoli e l’Udinese per l’attaccante Lorenzo Lucca è ufficialmente chiuso. Il giovane talento, arrivato in prestito con obbligo di riscatto, è atteso nel pomeriggio a Napoli, dopo aver preso il volo da Linate alle 11 in direzione Roma, dove effettuerà le visite mediche con il club azzurro.

Il primo giorno di Lucca come calciatore del Napoli, ecco quando andrà a Dimaro

Una volta superati i controlli, Lucca raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra a Dimaro Folgarida, sede del ritiro trentino del Napoli. Il club partenopeo ha prontamente fissato per il giocatore un contratto che lo leggherà al club fino al 2030.

L’accordo tra le due società prevede un prestito oneroso da 9 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni che sarà esercitato entro giugno 2026. Un’operazione che testimonia la fiducia del Napoli nelle qualità di Lucca, un attaccante giovane e promettente, pronto a fare il suo ingresso nel calcio che conta.

Con l’ufficialità ormai in arrivo, Lucca potrà finalmente concentrarsi sul suo nuovo capitolo in Serie A, con il Napoli che si prepara a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione