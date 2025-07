ULTIM’ORA/ Ndoye ha chiesto la cessione al Bologna: vuole andare al Napoli

Il retroscena tra Napoli e Bologna nella trattativa per Dan Ndoye

Il Napoli ha messo nel mirino Dan Ndoye, attaccante del Bologna, e ha presentato al giocatore un’offerta importante: un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Ndoye, tuttavia, non ha voluto forzare la mano con la sua attuale squadra e ha chiesto al Napoli di trattare direttamente con il Bologna, senza rompere i rapporti con il club rossoblù.

Le ultime sulla situazione Napoli-Ndoye

Questa mossa arriva dopo che il Napoli ha messo da parte la pista per Darwin Núñez, virando su altre operazioni, tra cui quella per Lorenzo Lucca. Il club azzurro è infatti pronto a chiudere un prestito oneroso per l’attaccante dell’Udinese, che prevede un pagamento immediato di circa 10 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni entro il 2026.

Questo affare con Lucca, pur rimanendo separato dalle trattative per Ndoye, ha dato al Napoli maggiore flessibilità finanziaria, permettendo al club di alzare l’offerta per l’attaccante del Bologna, che inizialmente aveva respinto una proposta da 30 milioni. La trattativa è quindi destinata a entrare nel vivo, con il Napoli che ora può avvicinarsi alla cifra richiesta dal Bologna e cercare di chiudere l’affare.

Ndoye, consapevole delle sue possibilità, ha chiesto esplicitamente la cessione per trasferirsi a Napoli, facendo pressione sulla sua attuale squadra affinché permetta il suo trasferimento. Il club partenopeo, ora che si è fatto strada, sembra pronto a portare il giocatore sotto la Vesuvio.