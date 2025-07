ULTIM’ORA/ Ngonge saluta il Napoli, accordo trovato: dove andrà. Cifre e dettagli

Ngonge e i primi mesi a Napoli. Le parole d'amore per i tifosi

Cyryl Ngonge è ormai a un passo dal Torino: l’affare è quasi concluso, come confermato anche da Fabrizio Romano su X, con i dettagli dell’operazione che stanno per essere definiti. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Una volta riscattato, il giocatore firmerà un contratto quadriennale con il club granata.

Ngonge passa al Torino, i dettagli

Ngonge, che ha dato il suo ok al trasferimento, è pronto ad iniziare questa nuova avventura in Serie A, dove si unirà alla squadra allenata da Ivan Juric, pronto a mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

Oltre a Ngonge, il Torino continua a monitorare anche la situazione di Milinkovic-Savic, portiere serbo della Lazio, che sembra essere ad un passo dal trasferirsi al club granata. I due club sono in contatto costante per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Con Ngonge in arrivo e il possibile acquisto di Milinkovic-Savic, il Torino si prepara a rinforzare ulteriormente la rosa, puntando su giovani talenti e su un portiere di esperienza per affrontare al meglio la stagione.