“Voglio piangere”: tifosi azzurri segnalano un clamoroso errore di inglese sulla nuova maglia

La nuova maglia della SSC Napoli per la stagione 2025/2026 ha fatto parlare di sé ben prima del fischio d’inizio del campionato. Oltre che per lo splendido design, impreziosito dal tricolore, anche per un errore ortografico clamoroso: al posto del corretto termine inglese “authentic”, sulla maglia compare la scritta “autenthic”.

L’errore è stato notato immediatamente dai tifosi più attenti dopo la presentazione ufficiale delle nuove divise, avvenuta poche ore fa tramite i canali social del club.

In breve tempo, la svista è diventata virale, scatenando l’ironia del web tra meme, battute e commenti divertiti ma anche critici, soprattutto da parte di chi già ha acquistato la divisa.

“Ci vuole coraggio a scrivere ‘autenthic’ su una maglia ufficiale,” scrive un utente su X (ex Twitter), mentre un altro ironizza: “È una versione partenopea dell’inglese? Allora è tutto ok”.

Al momento, il club non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.