Napoli, sette assenti per il ritiro di Dimaro: chi sono e il motivo

Il Napoli continua il suo ritiro a Dimaro sotto la guida di Antonio Conte, ma non tutti i calciatori sono presenti. Trenta giocatori sono finora a disposizione dell’allenatore, con la possibilità che Lorenzo Lucca e Sam Beukema si uniscano al gruppo in serata, portando il numero a trentadue. Tuttavia, ci sono anche sette giocatori che sono stati esclusi dal ritiro, segno che il loro futuro potrebbe essere lontano da Napoli.

Gli assenti a Dimaro per il ritiro del Napoli

Questi calciatori, per varie ragioni, non parteciperanno alla preparazione in Val di Sole e hanno ricevuto indicazioni dallo staff tecnico per trascorrere il periodo di vacanza supplementare o, nel caso di alcuni, per allenarsi in solitaria a Castel Volturno. Giovanni Manna, anch’egli assente a Dimaro, sta seguendo un programma personalizzato per prepararsi a un possibile trasferimento.

Tra i giocatori esclusi, ci sono Walid Cheddira, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Michal Folorunsho, Cyril Ngonge, Giuseppe Ambrosino e Victor Osimhen. Per alcuni di loro, le voci di mercato sono sempre più forti. In particolare, Osimhen è al centro di una trattativa con il Galatasaray: nelle prossime ore è attesa una nuova proposta formale per l’acquisto del suo cartellino. Altri, come Ngonge, sono stati oggetto di diverse offerte, mentre per gli altri giocatori il futuro è ancora incerto, ma è chiaro che il club sta cercando di fare spazio a nuove operazioni di mercato.

Le prossime settimane potrebbero quindi portare novità importanti, con Conte che spera di avere a disposizione il gruppo più definito possibile per affrontare la nuova stagione.