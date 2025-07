Napoli, è il Beukema-day: l’orario delle visite e quando andrà a Dimaro

Sam Beukema è sbarcato oggi a Roma, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Napoli. Il difensore olandese, reduce da un’ottima stagione al Bologna, è atteso domani a Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche, ultimo step prima della firma ufficiale sul contratto con il club azzurro.

Il programma della giornata di Beukema

L’operazione è ormai ai dettagli finali e rappresenta un nuovo colpo in entrata per i campioni d’Italia, determinati a rafforzare il reparto arretrato con innesti mirati e di qualità. Beukema, classe 1998, era infatti il primo nome nella lista dei desideri di Antonio Conte per la difesa, e ora il tecnico leccese potrà contare su un centrale affidabile, fisico e dotato di buona esperienza internazionale.

Il trasferimento avverrà a titolo definitivo dal Bologna al Napoli per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, più 3 milioni di bonus. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, attraverso il proprio sito ufficiale.

Per Beukema si prospetta una stagione da protagonista in maglia azzurra: il suo arrivo testimonia la volontà del Napoli di alzare il livello competitivo della rosa e dare al nuovo allenatore tutti gli strumenti per puntare in alto.