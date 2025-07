Buongiorno sul metodo-Conte: “Vi svelo un segreto sugli allenamenti del mister”

A Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo del Napoli, Alessandro Buongiorno è stato uno dei protagonisti sul palco eventi, dove alcuni calciatori azzurri hanno risposto alle domande dei tifosi. Il difensore, arrivato recentemente in maglia azzurra, ha mostrato grande spirito di gruppo e voglia di mettersi in gioco, condividendo anche qualche retroscena sull’inizio della preparazione atletica.

Le parole di Alessandro Buongiorno sul metodo Conte

“Le facce stravolte le ho viste anch’io perché non sto ancora correndo come loro, per quello che riesco cerco di tenerli su e aiutarli. So che è molto dura, ci sono passato l’anno scorso. Parlando con loro, abbiamo visto che quel lavoro ha dato i suoi frutti. Siamo tutti super disponibili nel faticare, non vediamo l’ora di cominciare“.

Le sue parole hanno colpito i presenti non solo per la schiettezza, ma anche per il senso di responsabilità e appartenenza che Buongiorno sta già dimostrando. Un segnale positivo per il Napoli, che punta a ripartire con energia e compattezza in vista della nuova stagione.