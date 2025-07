UFFICIALE/ Amichevoli SSC Napoli in pay per view: dove vederle in tv, streaming e prezzi

La SSC Napoli comunica che le partite amichevoli del precampionato 2025 saranno trasmesse in diretta in modalità Pay‑Per‑View, al costo di 9,99 € per ciascuna gara, sulle piattaforme DAZN, Sky Primafila e OneFootball.

Calendario amichevoli estive 2025

Partita Data e ora Napoli vs Arezzo 22 luglio 2025, ore 18:00 Napoli vs Catanzaro 26 luglio 2025, ore 18:00 Napoli vs Stade Brestois 29 3 agosto 2025, ore 19:00 Napoli vs Girona FC 9 agosto 2025, ore 19:00 Napoli vs Olympiakos FC 14 agosto 2025, ore 20:00

Le partite saranno visibili su qualsiasi dispositivo, in ogni parte del mondo, ad eccezione dei Paesi di provenienza delle squadre internazionali ospitate a Castel di Sangro.

L’acquisto sarà possibile a partire da lunedì 21 luglio.

Modalità di acquisto su DAZN

Per utenti già registrati:

Visitare il sito www.dazn.com/start Selezionare l’amichevole desiderata cliccando su “Acquista ora” Accedere con il proprio account DAZN Scegliere la partita e il metodo di pagamento

Per nuovi utenti:

Accedere a www.dazn.com/welcome Cliccare su “Acquista ora” nella sezione delle amichevoli del Napoli Registrarsi inserendo un indirizzo email valido Selezionare la partita e un piano di abbonamento Completare l’acquisto con il metodo di pagamento preferito

Modalità di acquisto su Sky Primafila

L’acquisto è riservato agli abbonati Sky.

Sky Q:

Premere il tasto Home del telecomando

Entrare nella sezione “Primafila”

Selezionare l’evento e seguire le istruzioni a schermo

My Sky:

Premere il tasto “Primafila” del telecomando

Selezionare l’evento desiderato e confermare con OK

Se il decoder è connesso a Internet, Primafila è disponibile anche On Demand premendo il tasto rosso

Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball (web o app mobile) Cercare “Napoli” tramite la barra di ricerca e accedere al profilo del club Accedere alla sezione “Partite” Selezionare l’amichevole desiderata Completare l’acquisto al prezzo di 9,99 €

Modalità di visione dopo l’acquisto: