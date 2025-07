SSC Napoli-Arezzo, dove vedere in tv e streaming la prima amichevole dei campioni d’Italia

Il Napoli campione d’Italia inaugura la nuova stagione con la prima amichevole estiva: martedì 22 luglio 2025, allo stadio Comunale di Dimaro, gli azzurri sfideranno l’Arezzo.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Il match sarà visibile solo in pay per view, sia su DAZN che su Sky, indipendentemente dall’abbonamento attivo: la visione sarà accessibile al costo di 9,99 euro.

La sfida rappresenta il primo banco di prova per il nuovo Napoli di Antonio Conte, impegnato in questi giorni nel ritiro di Dimaro Folgarida (Trentino), che proseguirà fino al 30 luglio prima del trasferimento a Castel di Sangro, dove la preparazione continuerà fino al 14 agosto.

Grande attesa per l’esordio con la maglia azzurra di Kevin De Bruyne, il colpo più prestigioso del mercato estivo, ma anche per gli altri nuovi innesti: Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema e il giovane Luca Marianucci. L’amichevole contro l’Arezzo – formazione di Serie C – sarà solo il primo dei cinque test previsti: a seguire, il Napoli affronterà Catanzaro, Brest, Girona e Olympiakos.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta TV e streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con visione disponibile tramite la formula pay per view al prezzo di 9,99 euro. Potrà essere vista su smart TV compatibili, tramite app DAZN, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox.

Anche Sky trasmetterà l’incontro, sempre a pagamento e con la stessa modalità. Lo streaming sarà disponibile anche su OneFootball, ancora una volta con acquisto singolo del match.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Mancini.

Probabili formazioni Napoli-Arezzo

Antonio Conte dovrebbe iniziare con un undici molto vicino a quello ideale, concedendo spazio ai nuovi acquisti fin da subito, anche se alcuni innesti potrebbero entrare solo nella ripresa.

Napoli (4-3-3):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang.

Allenatore: Antonio Conte

Dettagli della partita