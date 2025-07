Napoli, si ferma Politano per infortunio: il motivo e i tempi di recupero

Il ritiro del Napoli in Val di Sole entra nel vivo, ma la pioggia battente che ha accompagnato il quinto giorno di allenamenti a Dimaro non è stata l’unica nota stonata della giornata. A preoccupare Antonio Conte e lo staff tecnico è soprattutto la condizione fisica di Matteo Politano, costretto a fermarsi per un risentimento muscolare.

Politano salta l’Arezzo, il Napoli gli concede qualche giorno per recuperare

L’esterno azzurro ha interrotto il lavoro nel corso della giornata e non ha preso parte alla seduta pomeridiana, nella quale il gruppo ha svolto esercitazioni tattiche e partitelle a ranghi ridotti. Dopo un’intensa mattinata tra palestra, esercizi di uno contro uno e conclusioni in porta, Politano ha accusato un fastidio che lo costringerà a saltare l’amichevole contro l’Arezzo, in programma questa sera a Dimaro.

Il club ha diramato un report ufficiale, confermando che le condizioni del numero 21 azzurro saranno monitorate nei prossimi giorni. Nessun allarme al momento, ma lo staff medico non vuole correre rischi: con l’inizio della stagione alle porte, ogni minimo problema muscolare va gestito con attenzione.

L’assenza di Politano rappresenta una perdita importante in vista del primo test stagionale, in cui il tecnico avrebbe voluto valutare i progressi atletici e tattici del gruppo. Saranno invece altri i protagonisti chiamati a mettersi in mostra, mentre per l’esterno offensivo si apre una breve fase di recupero e prudenza.