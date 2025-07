Osimhen atteso ad Istanbul: quando ci saranno le visite mediche e la firma col Galatasaray

Manca solo l’ufficialità, ma ormai ci siamo: Victor Osimhen è pronto a volare a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray, stavolta a titolo definitivo. Come riportato da Repubblica nell’edizione odierna, i passaggi fondamentali dell’operazione sono stati completati: visite mediche, firma e annuncio sono attesi nelle prossime ore, con l’arrivo del nigeriano previsto domani in Turchia.

Il caso Osimhen si conclude, il nigeriano vola in Turchia

“Tutti per uno e uno per tutti, senza nessun rimpianto per il definitivo addio di Victor Osimhen“, scrive il quotidiano. A Castel Volturno, infatti, l’attaccante era ormai da mesi un corpo estraneo, da quando nell’autunno del 2023 si era progressivamente allontanato dal progetto tecnico azzurro. Il suo ritorno sarebbe stato impossibile: la separazione era solo questione di tempo.

Osimhen aveva già da tempo deciso il proprio futuro, rifiutando l’offerta monstre dell’Al-Hilal: 40 milioni di euro a stagione per quattro anni, per un totale da capogiro di 160 milioni netti. Anche il Galatasaray, inizialmente, aveva ricevuto un “no”: 16 milioni all’anno non bastavano, e il giocatore si era preso una pausa per riflettere. Ma nelle ultime ore, il sì definitivo è arrivato.

Per il Napoli, si tratta di una grande operazione di mercato: prevista una clausola anti-Italia per due anni e una percentuale sulla futura rivendita. La cessione di Osimhen segna la fine di un ciclo e l’apertura di una nuova pagina per il club partenopeo.