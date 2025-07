Napoli, due rinnovi di contratto in arrivo: De Laurentiis pronto all’annuncio. Chi sono

Non solo trattative di mercato in entrata e in uscita: in casa Napoli si lavora anche per blindare il cuore del gruppo. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Tuttosport, il club è pronto ad annunciare due rinnovi di contratto importanti: quelli di Matteo Politano e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi fino al 2028.

Anguissa e Politano ad un passo dal rinnovo col Napoli

Due pedine fondamentali nello scacchiere azzurro, due conferme che rappresentano un chiaro segnale di continuità e fiducia nel progetto. Politano, nonostante il risentimento muscolare che lo costringerà a saltare l’amichevole di oggi contro l’Arezzo, resta uno degli esterni offensivi più affidabili della rosa. Il suo legame con il Napoli, destinato a prolungarsi per altre quattro stagioni, testimonia la volontà reciproca di andare avanti insieme.

Stesso discorso per Anguissa, pilastro del centrocampo azzurro e protagonista anche nella cavalcata Scudetto. Il suo rinnovo è un tassello fondamentale per la solidità della mediana, in attesa di eventuali innesti.

In attesa di nuovi volti – con Sanchez del Siviglia in pole per il ruolo di vice Di Lorenzo – il Napoli si muove dunque per conservare lo zoccolo duro dello spogliatoio. E mentre sul fronte uscite Lindstrom sembra diretto al Wolfsburg e proseguono i contatti per lo svizzero Ndoye, il doppio rinnovo di Politano e Anguissa rappresenta una scelta strategica e identitaria per il club partenopeo.