Da Bergamo: “Lookman ha rifiutato il Napoli, vuole solo l’Inter”

Idee chiare per Ademola Lookman, che ha già tracciato il suo futuro: no al Napoli e a qualsiasi altro club che non sia l’Inter. L’attaccante dell’Atalanta, protagonista di una stagione brillante, ha le idee precise e vuole vestire nerazzurro, affidandosi alla guida di Cristian Chivu, individuato come il tecnico ideale per il suo salto di qualità.

Lookman rifiuta il Napoli vuole solamente l’Inter di Chivu

Come riportato dal Corriere di Bergamo, il Napoli aveva mostrato forte interesse, proponendo addirittura Giacomo Raspadori come contropartita tecnica per cercare di sbloccare la trattativa. Ma l’idea è risultata vana, perché il nigeriano ha già scelto da tempo la sua destinazione preferita.

“Il nigeriano non sembra disposto ad ascoltare Atletico, Barcellona e Napoli, che avrebbe offerto l’interessante contropartita tecnica di Raspadori”, scrive il quotidiano bergamasco, sottolineando la determinazione del giocatore.

Tuttavia, l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti: per lasciar partire il suo gioiello servirà un’offerta importante. L’Inter, al momento, ha messo sul tavolo 40 milioni di euro, ma a quanto pare sta lavorando a un rilancio per avvicinarsi alle richieste del club bergamasco.

La palla è ora in mano ai nerazzurri di Milano, che dovranno affondare il colpo se vorranno regalare a Chivu un rinforzo offensivo di primo livello.