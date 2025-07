ULTIM’ORA/ Sky annuncia: Napoli-Milinkovic Savic, è fatta. Cifre e dettagli

Il Napoli è pronto a chiudere un’altra importante operazione di mercato. Secondo quanto riportato su X da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tra oggi e domani è attesa la chiusura per l’arrivo in azzurro di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. L’operazione si aggira attorno ai 22,5 milioni di euro. Percorso inverso, invece, per Cyril Ngonge, che passerà in prestito proprio al club granata.

Cifre e dettagli della trattativa tra il Napoli e Milinkovic Savic

Il nome di Milinkovic-Savic, portiere serbo di 28 anni, era già stato accostato al Napoli prima del rinnovo ufficiale di Meret, e continua a piacere molto sia alla dirigenza che al tecnico Antonio Conte. La trattativa è viva e concreta.

Milinkovic-Savic è reduce da una stagione da protagonista, in cui si è affermato come uno dei migliori portieri del campionato. Tra le sue doti più apprezzate ci sono la capacità di parare i rigori, una notevole tecnica di base – affinata da un passato da centrocampista – e una grande personalità tra i pali.

Con un’altezza di 2,02 metri, il serbo offre anche una presenza fisica imponente, accompagnata da qualità nei rilanci e padronanza nei momenti decisivi. Il Napoli lo considera una valida alternativa ad Alex Meret, soprattutto in vista del ritorno del club in Champions League.