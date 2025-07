Napoli, futuro di Raspadori in bilico: la scelta di Conte sull’attaccante

Tra i nomi in bilico in casa Napoli, uno in particolare sembra voler lanciare un messaggio chiaro: Giacomo Raspadori non ha intenzione di fare le valigie. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nello spazio dedicato al calcio, l’attaccante azzurro avrebbe già fatto sapere di essere disposto a restare e giocarsi le sue carte, nonostante la forte concorrenza nel reparto offensivo.

La scelta di Antonio Conte su Jack Raspadori

Nei giorni scorsi erano emerse alcune voci su possibili partenze eccellenti, tra cui anche quella del numero 81 e di Frank Zambo Anguissa. A entrambi, riferisce il quotidiano, sarebbero arrivati messaggi chiari dagli agenti: Antonio Conte li vuole in rosa, ma non intende trattenere nessuno controvoglia.

Il tecnico salentino ha posto una sola condizione: chi vuole andar via deve farlo entro e non oltre il 30 luglio. Dopo quella data, non ci sarà più spazio per ripensamenti o uscite last minute.

In questo contesto, la posizione di Raspadori è netta: vuole restare, dimostrare il proprio valore e ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione. Un atteggiamento che certamente verrà apprezzato da Conte, il quale ha sempre fatto della motivazione e della determinazione dei suoi calciatori un punto fermo. La strada per un posto da titolare non sarà facile, ma Raspadori è pronto alla sfida.