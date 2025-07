Il Napoli non molla Ndoye, pronta una nuova offerta. Cifre e dettagli

Manna e De Laurentiis rilanciano con decisione per Dan Ndoye. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale da circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, al Bologna per assicurarsi le prestazioni dell’esterno svizzero.

Le ultime su Ndoye, il Napoli ci prova ancora

L’operazione, come spiegato dal quotidiano, sarebbe strutturata in più fasi: 9 milioni subito per il prestito, obbligo di riscatto fissato a 26 milioni e ulteriori 5 milioni legati ai bonus. Una proposta importante, che ha catturato l’attenzione del club rossoblù, ma che non è ancora sufficiente: il Bologna continua a valutare Ndoye almeno 45 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, anche il Nottingham Forest aveva provato ad inserirsi nella trattativa, offrendo 30 milioni, ma la proposta è stata immediatamente respinta.

Il Napoli, però, resta in pressing: Ndoye è considerato una priorità per il nuovo progetto tecnico e, secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe già manifestato apertura al trasferimento in azzurro nelle scorse settimane.