Sorpresa Conte a Dimaro, cosa ha fatto durante la sessione mattutina d’allenamento

Antonio Conte come non lo avete mai visto. Il tecnico del Napoli, noto per il suo carisma e la sua intensità, ha stupito tutti durante la seduta mattutina dell’ottavo giorno di ritiro a Dimaro, entrando in campo non solo da allenatore, ma da vero e proprio “calciatore”.

Mattinata da calciatore per Conte, il retroscena da Dimaro

Nel corso delle esercitazioni tattiche, Conte ha deciso di prendere parte attivamente al lavoro con la squadra, indossando i completini d’allenamento e buttandosi nel vivo dell’azione insieme ai suoi giocatori. Passaggi, movimenti, indicazioni sul posizionamento: tutto vissuto in prima persona, con l’energia che da sempre lo contraddistingue.

Un gesto che ha colpito positivamente il gruppo e acceso l’entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti, che hanno potuto ammirare un allenatore coinvolto come un veterano di centrocampo. La scena ha regalato sorrisi, applausi e ulteriore carica a un Napoli che, giorno dopo giorno, sembra assimilare sempre di più la mentalità del suo nuovo allenatore.

Antonio Conte si conferma leader dentro e fuori dal campo, pronto a trascinare l’ambiente azzurro anche con gesti simbolici come questo.