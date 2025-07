Ndoye al Napoli? La risposta di Beukema in conferenza stampa

Prima conferenza stampa in azzurro per Sam Beukema, nuovo rinforzo del Napoli per la stagione 2025/26. Il difensore olandese, arrivato dal Bologna, si è presentato ai media e ai tifosi con parole chiare: entusiasmo, determinazione e già un legame speciale con alcuni obiettivi di mercato del club.

Le parole di Beukema tra Napoli e Ndoye

“Sono abituato a giocare uomo contro uomo, ma con Conte abbiamo iniziato a lavorare bene e in modo molto duro” – ha dichiarato Beukema. – “Questo fa la differenza. Mi piace lavorare duro, però qualche volta è troppo duro! “, ha aggiunto con un sorriso, sottolineando la grande intensità richiesta dal nuovo allenatore.

Il difensore ha poi parlato anche di Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, tra gli obiettivi del Napoli in questa sessione di mercato. E le sue parole non sono passate inosservate: