UFFICIALE/ Nuovo stadio, il Napoli annuncia: “Individuata area degradata, lo costruiremo lì”

Si è svolta una riunione cruciale tra UEFA, FIGC, Comune di Napoli e SSC Napoli – rappresentata dall’avvocato Arturo Testa – per discutere del futuro del capoluogo campano in vista dei Campionati Europei di Calcio del 2032. L’incontro ha avuto esito interlocutorio: nessuna decisione definitiva è stata presa.

Durante la riunione, l’UEFA ha illustrato i rigidi parametri richiesti per l’inclusione di una città tra le sedi ospitanti del torneo, sottolineando l’importanza di una piena sintonia tra amministrazione comunale e società calcistica per garantire la realizzazione di un impianto conforme agli standard internazionali.

La SSC Napoli ha espresso un netto giudizio di inidoneità dello stadio Diego Armando Maradona per ospitare partite di Euro 2032. La società ha inoltre smentito le indiscrezioni circolate su alcuni media, secondo cui UEFA e FIGC avrebbero dato il via libera al progetto del Comune: nessun OK è stato rilasciato.

Dopo due anni di studi condotti da tecnici incaricati direttamente dal club, il Napoli ha escluso la possibilità di realizzare un investimento compatibile con l’attuale struttura del Maradona. Anche le ipotesi progettuali avanzate dal Comune sono state giudicate non sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, e insufficienti per garantire un impianto moderno e all’altezza degli standard europei.

Per questo, la SSC Napoli ha annunciato la propria intenzione di investire risorse proprie nella costruzione di un nuovo stadio, potenzialmente idoneo ad ospitare le gare di Euro 2032. Il club ha già individuato un’area urbana degradata dove la nuova struttura potrebbe sorgere, contribuendo al risanamento e alla valorizzazione del territorio, senza gravare sulle casse pubbliche.

A firmare il comunicato, l’avvocato Arturo Testa, rappresentante legale del club partenopeo.