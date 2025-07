Napoli, le condizioni di Buongiorno e Gilmour: ci sono importanti novità

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria azzurra dopo la fine del ritiro di Dimaro. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione fisica di alcuni giocatori che non hanno ancora preso parte attivamente alla preparazione estiva.

Le condizioni di Gilmour e Buongiorno, le ultime da casa Napoli

Alessandro Buongiorno e Billy Gilmour non sono mai stati a disposizione di mister Conte durante il ritiro in Trentino. Entrambi stanno infatti recuperando da acciacchi risalenti alla scorsa stagione, motivo per cui hanno svolto finora un lavoro differenziato.

Una buona notizia, però, arriva proprio dalle ultime ore: ieri i due calciatori hanno finalmente ricominciato a correre insieme al gruppo, segno che il recupero sta procedendo positivamente. La speranza dello staff tecnico è di poterli integrare pienamente nei prossimi allenamenti, in vista dell’inizio della stagione. Restano dunque da monitorare le loro condizioni, ma il peggio sembra alle spalle.