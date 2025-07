Osimhen-Galatasaray: pronta un presentazione “leggendaria” con i tifosi. Il programma

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è ormai alle battute finali. L’attaccante nigeriano è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia, con un’operazione definita nei dettagli e con una presentazione che si preannuncia spettacolare.

Tutto pronto per la presentazione di Osimhen, i dettagli

Secondo quanto riportato dai quotidiani turchi ‘A Spor’ e ‘FotoMac’, l’affare sarà completato entro e non oltre il 2 agosto. Il Napoli incasserà 75 milioni di euro: 40 milioni subito, poi due rate da 17,5 milioni da saldare entro l’estate del 2026. Inoltre, il club partenopeo manterrà un 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Per blindare la chiusura definitiva della trattativa, è atteso in Italia il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, accompagnato da George Gardi, il consulente di mercato che ha già avuto un ruolo chiave nell’arrivo di Osimhen al Napoli. L’obiettivo è superare ogni ostacolo burocratico, in particolare riguardo la documentazione bancaria richiesta da Aurelio De Laurentiis per finalizzare il trasferimento.

Il dirigente turco avrebbe già prenotato un jet privato per raggiungere Napoli e incontrare la dirigenza azzurra, segno della volontà del Galatasaray di chiudere l’operazione con la massima urgenza.

Una volta firmato l’accordo, Osimhen volerà direttamente a Istanbul, dove lo attendono le visite mediche e, soprattutto, una presentazione in grande stile. Secondo i media locali, il club giallorosso starebbe preparando una “cerimonia di presentazione leggendaria”, destinata a rimanere nella storia del club.

Fibrillazione altissima tra i tifosi del Galatasaray, che si preparano ad accogliere una delle stelle più luminose del calcio internazionale. Per Osimhen, si apre una nuova pagina di carriera, mentre per il Napoli si chiude una delle cessioni più ricche della sua storia.