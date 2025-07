Pedullà svela: “Vi dico tutta la verità su Ndoye-Napoli, altro che rifiuto dello svizzero”

Il mercato estivo è in continua evoluzione e, come sempre, non mancano i colpi di scena e i retroscena. Tra le trattative sfumate più discusse degli ultimi giorni c’è quella tra il Napoli e Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero in forza al Bologna, ormai destinato al trasferimento in Premier League.

Le parole di Pedullà sul caso Ndoye-Napoli

A chiarire la situazione è stato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, che sul suo canale YouTube ha fatto luce su quella che definisce “una vera e propria narrazione”, smontando la versione secondo cui il Napoli avrebbe fatto un’offerta da 45 milioni di euro.

“Finalmente finisce la narrazione su Dan Ndoye al Napoli”, ha detto Pedullà. “Dico finalmente perché è stata un’autentica narrazione e vi spiego perché. Nei giorni scorsi si era parlato di un’offerta di 45 milioni dal Napoli, che sarebbe stata respinta. Alla fine però Ndoye andrà al Nottingham per un’offerta di 42 milioni – inferiore ai 45 milioni – ed è la prova che se davvero il Napoli ne avesse offerti 45, l’affare si sarebbe fatto.”

Pedullà ha poi spiegato come siano andate realmente le cose, secondo le sue fonti:

“La verità è che il Napoli si era fermato all’offerta di 35 milioni più 5 di bonus e non è andato oltre. Per me il Napoli ha fatto bene perché Ndoye non vale 45 milioni di euro, ma il mercato inglese è drogato e il Nottingham ha speso quella cifra.”

Infine, l’esperto ha smentito anche l’ipotesi che il club partenopeo abbia “rosicato” per il mancato affare:

“Il Napoli aveva deciso già venerdì di fermarsi e non fare più offerte. Vi garantisco che se il Napoli avesse offerto 45 milioni al Bologna, ora Ndoye sarebbe un giocatore del Napoli. Il club ha deciso di non aumentare la valutazione fatta del calciatore e di non arrivare a spendere quella cifra.”

In sostanza, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe valutato il profilo del giocatore senza farsi trascinare in un’asta al rialzo, preferendo interrompere la trattativa piuttosto che piegarsi alle logiche di un mercato sempre più inflazionato, soprattutto in Premier League.