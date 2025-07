ULTIM’ORA/ Napoli, Cheddira-PAOK: salta tutto. Ecco il motivo del rifiuto dell’attaccante

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra gli esuberi da piazzare c’è anche Walid Cheddira, attaccante rientrato alla base ma fuori dai piani tecnici del club partenopeo.

Cheddira rifiuta il PAOK, il motivo

Fino a pochi giorni fa, sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al PAOK Salonicco, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’affare è saltato all’ultimo momento. Il motivo non è stato reso noto ufficialmente, ma si tratta con ogni probabilità di un mancato accordo tra le parti sui dettagli contrattuali.

Ora per Cheddira si apre uno scenario diverso: alcuni club spagnoli avrebbero manifestato interesse per il centravanti marocchino, che però preferirebbe aspettare ancora qualche giorno, sperando in una soluzione in Serie A.

Non va infatti dimenticato che nei mesi scorsi si era mosso per lui anche il Monza, che potrebbe tornare alla carica nel finale di mercato, qualora si creassero le condizioni favorevoli.

Il Napoli, dal canto suo, punta a sistemare quanto prima i giocatori in esubero per alleggerire la rosa e i costi, mentre valuta anche le ultime mosse per completare il reparto offensivo in vista dell’inizio della stagione.