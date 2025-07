Orsolini racconta: “I tifosi del Napoli mi hanno riempito di babà, mozzarelle e casatielli”

Riccardo Orsolini continua a godersi l’affetto travolgente dei tifosi napoletani, diventando quasi un eroe “adottivo” dopo la spettacolare rovesciata contro l’Inter, decisiva nella corsa scudetto degli azzurri. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Bologna ha raccontato con ironia.

“Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo Scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi?”

Un riconoscimento affettuoso che conferma quanto quel gesto tecnico sia rimasto nel cuore dei napoletani. Orsolini ha poi ricordato con emozione anche il trionfo del Bologna in Coppa Italia contro il Milan:

“C’era la tensione giusta, stemperata dal gruppo. È lì che l’abbiamo vinta. Quando sono entrato in campo ho pensato: ‘C’è un’atmosfera tale che io non posso non vincere’.”