Osimhen è in viaggio verso Istanbul: l’orario di arrivo e le cifre dell’affare

Secondo le ultime informazioni diffuse dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, Victor Osimhen sarà presente al Terminal dell’aviazione generale dell’aeroporto Atatürk di Istanbul oggi mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 21:30 (ora locale). Prima di arrivare in Turchia, l’attaccante nigeriano avrebbe fatto tappa in Germania, dove vive la sua compagna, salendo poi a bordo di un charter privato insieme alla sua famiglia.

Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, raggiungerà la Germania alle 11:30 per prenderlo e accompagnarlo a Istanbul. Le visite mediche sono in programma per giovedì mattina, dopo di che il contratto con il club turco sarà formalizzato.

Il trasferimento di Osimhen dal Napoli al Galatasaray a titolo definitivo sarà strutturato così: accordo da circa 75 milioni di euro: 40 milioni subito, altri 35 milioni entro il 2026, con una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati ai gol segnati.