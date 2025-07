Ostigard torna in Italia: con chi ha firmato l’ex centrale del Napoli

Il Genoa riabbraccia Leo Ostigard. Il difensore norvegese classe 1999 torna in rossoblù con la formula del prestito dal Rennes, come confermato dal deposito del contratto sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Ostigard torna in Italia e firma per la seconda volta col Genoa

Per Ostigard si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Il centrale scandinavo aveva già vestito la maglia del Grifone nella seconda parte della stagione 2021/22, collezionando 15 presenze e realizzando 1 gol tra gennaio e giugno. Nonostante la retrocessione del Genoa in quella stagione, le sue prestazioni convinsero il Napoli ad acquistarlo, inserendolo come alternativa di valore nella propria rosa. Con gli azzurri ha vissuto la storica cavalcata verso lo Scudetto 2022/23, pur ritagliandosi uno spazio limitato.

Dopo una stagione con poche presenze e il passaggio al Rennes in Ligue 1, Ostigard ha scelto di rimettersi in gioco in un ambiente che conosce bene e che lo ha sempre apprezzato. Il suo ritorno rappresenta per il Genoa un rinforzo affidabile, esperto ma ancora giovane, con voglia di rilanciarsi.

Con la sua fisicità, aggressività e conoscenza del campionato italiano, Ostigard sarà una pedina importante per la difesa rossoblù guidata da Alberto Gilardino