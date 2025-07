Criscitiello attacca il Napoli: “Conte si sta iniziando a lamentare della rosa”

Il Napoli ha mosso passi importanti sul mercato, ma secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la squadra non è ancora completa. Intervenuto a Sportitaliamercato, Criscitiello ha analizzato la situazione degli azzurri, sottolineando come Antonio Conte stia iniziando a far sentire la sua voce.

Le parole di Criscitiello sulla situazione di casa Napoli

“Il Napoli ha fatto un bel mercato, ma la squadra non è completa e Conte sta iniziando a dire qualcosa”, ha dichiarato Criscitiello, evidenziando il messaggio lanciato dal tecnico salentino alla società.

Secondo quanto riportato, al Napoli mancano ancora tre calciatori per ritenere davvero chiusa la campagna acquisti. Si tratta di rinforzi fondamentali per completare l’organico secondo le esigenze del nuovo allenatore, che si aspetta novità a breve.

Il club azzurro ha già effettuato operazioni importanti, ma l’intenzione è quella di consegnare a Conte una rosa all’altezza delle ambizioni: tornare competitivi in Italia e in Europa.