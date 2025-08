Napoli-Brest, terza amichevole estiva per gli azzurri: orario, formazioni e dove vederla

Il Napoli prosegue la preparazione precampionato con la terza amichevole estiva: dopo le sfide contro Arezzo (persa 0-2) e Catanzaro (vinta 2-1) a Dimaro, gli uomini di Antonio Conte affronteranno il Brest domenica 3 agosto alle ore 19:00. La partita si disputerà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede del secondo ritiro stagionale iniziato il 30 luglio.

Un’estate azzurra ricca di impegni

La gara contro i francesi rappresenta un banco di prova importante per testare lo stato di forma della squadra. Dopo il Brest, il calendario delle amichevoli proseguirà con:

Casertana – 4 agosto, ore 10:00

– 4 agosto, ore 10:00 Girona – 9 agosto, ore 19:00

– 9 agosto, ore 19:00 Sorrento – 10 agosto, ore 10:00

– 10 agosto, ore 10:00 Olympiacos – 14 agosto, ore 18:00

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang.

All.: Antonio Conte

Dove vedere Napoli-Brest in diretta

La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in modalità pay per view al prezzo di 9,99 € su diverse piattaforme:

TV:

DAZN

OneFootball

Sky Primafila

Streaming:

DAZN

NOW

OneFootball

Sky Go

Info utili