Giuffredi pressa il Napoli per il rinnovo di Politano: è arrivata una maxi-offerta dall’estero

Il calciomercato estivo del Napoli entra nel vivo, con particolare attenzione al futuro di Matteo Politano. Durante la trasmissione “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, il giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha svelato dettagli importanti sul possibile trasferimento dell’attaccante.

Il futuro di Politano al Napoli appeso ad un filo

“I prossimi giorni saranno determinanti per Politano”, ha dichiarato Cammaroto, riferendo che l’esterno ha ricevuto un’offerta consistente da un club dell’Arabia Saudita. L’agente di Politano, intanto, sta esercitando pressioni sul Napoli per un rinnovo, richiedendo una risposta in tempi brevi.

Secondo Cammaroto, il club partenopeo non farà “muro” se il calciatore deciderà di accettare l’offerta saudita: “Se Politano vuole andare via, il Napoli non impedirà la sua partenza”.

Tuttavia, la cessione di Politano aprirebbe la necessità di un sostituto per la fascia destra, un ruolo fondamentale nel gioco di Antonio Conte. “Servirebbe anche un nome sulla fascia destra”, ha concluso Cammaroto, lasciando intendere che il Napoli dovrà agire rapidamente in caso di partenza dell’attaccante.

Con Politano al centro delle trattative, il futuro del Napoli si gioca nelle prossime settimane, tra mercato e scelte strategiche per il rinforzo della rosa.