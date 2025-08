Mazzocchi rivela: “Futuro al Napoli? Dio vede e provvede”

Il Napoli ha concluso l’amichevole contro la Casertana con un pareggio, ma Pasquale Mazzocchi, intervistato da Sky Sport, ha voluto subito sottolineare il forte desiderio di vincere che anima lui e la squadra. “Vogliamo sempre vincere, ed è normale che non vincere ci disturba”, ha dichiarato l’esterno azzurro, che ha comunque evidenziato come queste amichevoli siano utili per prepararsi al meglio per la stagione.

Rebus futuro risponde Mazzocchi

Mazzocchi ha poi spiegato che, nonostante l’impegno massimo messo in campo, “c’è un po’ di fatica nelle gambe”, segno che il gruppo sta ancora lavorando duramente nel ritiro. “Quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo stiamo facendo ora”, ha aggiunto, confermando che il Napoli sta cercando di replicare il successo della passata stagione, ma con l’obiettivo di migliorarsi.

Sul fronte difensivo, Mazzocchi ha ammesso che c’è ancora del lavoro da fare, soprattutto con il mister Antonio Conte: “Dobbiamo migliorare con il mister, è uno maniacale”, ha affermato, lasciando intendere che l’allenatore azzurro ha standard elevatissimi per la fase difensiva.

In merito ai tifosi, Mazzocchi ha speso parole di elogio, definendoli “unici al mondo” e sottolineando come “chi arriva resta sempre sorpreso” dalla passione che i napoletani riservano alla squadra. Infine, ha concluso parlando del suo futuro: “Sono concentrato per il ritiro, penso a dare il massimo anche per un singolo allenamento, poi Dio vede e provvede”.