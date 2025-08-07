FOTO/ Tommaso Starace dice addio: “Dopo 50 anni ho deciso di fermarmi…”

Tommaso Starace non fa più parte dell’organico della SSC Napoli. Lo storico magazziniere, figura amatissima e punto di riferimento per diverse generazioni di calciatori, ha ufficializzato il suo addio attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, dopo settimane di voci e domande durante i ritiri estivi.

“Molti di voi mi stanno chiedendo perché non sono più con la squadra… Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato Calcio Napoli – ha scritto – ho deciso di fermarmi, concedermi un po’ di riposo e dedicare più tempo alla mia famiglia. Continuerò, però, a tifare per la squadra e per la città che rappresenta!”

Un commiato sentito, che chiude un’epoca e lascia spazio ai ricordi di una lunga carriera vissuta sempre con passione e dedizione al fianco del Napoli.