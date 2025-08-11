Vesuvio Live

VIDEO/ Terza maglia Napoli, “ce pigliammo ‘nu cafè ê ttre?”: l’indizio social è geniale

Ago 11, 2025 - Redazione Vesuviolive

Sale la curiosità tra i tifosi del Napoli per la presentazione della nuova terza maglia ufficiale. Sui profili social del club è apparso un breve video promozionale, accompagnato dal claim in dialetto partenopeo “Ce pigliammo ‘nu cafè ê ttre?”

Dalle prime immagini, la divisa sembra sfoggiare una tonalità di marrone scuro, scelta cromatica che ha già acceso discussioni e reazioni tra i sostenitori azzurri, i quali hanno invaso di commenti il post. L’attesa terminerà oggi alle 15, quando verrà svelato il nuovo kit.

