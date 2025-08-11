UFFICIALE/ La SSC Napoli annuncia il nuovo nutrizionista: chi è Marco Rufolo

La SSC Napoli ha ufficializzato il nome del nuovo nutrizionista della squadra, incarico rimasto vacante dopo l’addio di Tiberio Ancora, il personal trainer che curava l’alimentazione degli azzurri per conto di Antonio Conte.

A ricoprire il ruolo sarà il dottor Marco Rufolo, che torna così a lavorare con il Napoli dopo una precedente collaborazione durata tre stagioni, dal 2021 al 2024. Nel suo curriculum figurano anche esperienze come nutrizionista per la Salernitana, per le squadre nazionali della FIGC e per l’AIA.

Sul proprio profilo LinkedIn, Rufolo si definisce un nutrizionista sportivo con esperienza a livello nazionale e internazionale, maturata al fianco di club di Serie A e delle rappresentative azzurre. La sua filosofia professionale mette al centro l’alimentazione come strumento non solo di rendimento sportivo, ma anche di prevenzione degli infortuni, ottimizzazione del recupero e costruzione di un’identità condivisa nello spogliatoio.

Empatia, dedizione e capacità di instaurare rapporti di fiducia con staff tecnico, medici e atleti sono i tratti distintivi che, insieme a un costante aggiornamento, guidano il suo approccio personalizzato, pratico e sostenibile per supportare al meglio la performance e la crescita degli sportivi.