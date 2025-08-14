Napoli-Olympiacos, le probabili formazioni: ultima amichevole per gli azzurri

Il Napoli torna in campo per l’ultima amichevole internazionale: oggi, giovedì 14 agosto, gli azzurri sfideranno l’Olympiacos nel ritiro di Castel di Sangro.

Si tratta della settima uscita estiva per la squadra di Antonio Conte, che a dieci giorni dall’inizio del campionato vuole raccogliere indicazioni decisive in vista dell’esordio in Serie A, fissato per il weekend del 24 agosto contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

La partita avrà inizio alle ore 19.00. Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.

Allenatore: Conte

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.

Allenatore: Mendilibar

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in pay-per-view (9,99 euro) su Sky Sport e DAZN, visibile tramite smart TV. Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, NOW e OneFootball, sempre a pagamento.