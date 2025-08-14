A Napoli la rinascita di Lukaku: “Mi avevano dato per finito”. E su De Bruyne…

Dall’inizio della preparazione estiva, Lukaku è un altro giocatore: fisico scolpito, mente lucida e voglia di riscatto. Napoli gli ha ridato energia e motivazione, trasformando l’ex attaccante in un leader pronto a trascinare la squadra. «Molti mi avevano dato per finito, ma qui ho dimostrato che non è così», racconta il centravanti belga, che ha trascorso l’estate lavorando duramente sotto la guida di Conte.

Ventotto giorni di lavoro intenso e cinque chili persi confermano la rinascita di Big Rom, un giocatore che ha sempre dovuto dimostrare il proprio valore, dalle origini congolesi all’infanzia difficile, fino all’incontro decisivo con Antonio Conte, che lo definisce «fondamentale per lo scudetto: l’investimento di 30 milioni è stato il migliore possibile».

A Napoli, Lukaku è il fulcro dell’attacco. La formazione la deciderà Conte, tra tridente e quattro centrocampisti, ma è chiaro che davanti a lui passa gran parte del gioco. «Questo ritiro è speciale – confida a Radio Crc – è la prima volta che faccio la preparazione completa con i compagni. Lavoriamo tanto, ma è bello far vedere ai tifosi come ci prepariamo per una stagione lunga».

Nonostante l’entusiasmo per la città, il suo rifugio resta casa, a Cuma, vicino all’acropoli e all’antro della Sibilla. «Ogni tanto ceniamo insieme, ma spesso preferisco restare a casa per riposare: gli allenamenti sono durissimi».

Il messaggio di Conte è chiaro: ogni partita è un’occasione per dimostrare la forza del gruppo. «L’anno scorso siamo stati i migliori, ora ripartiamo da zero e dobbiamo confermare quanto sappiamo fare». Con l’esperienza, Lukaku legge meglio le partite e si prepara studiando attentamente gli avversari. «La Champions è lontana, ora penso solo alla prima giornata di Serie A».

Il legame con De Bruyne, suo compagno in nazionale, è speciale: «Ci conosciamo da bambini e ci vogliamo bene, si vede anche in campo». Sul giovane Lucca aggiunge: «Si sta impegnando molto, sia fisicamente che tatticamente. Può dare tanto alla squadra e noi lo aiuteremo ad integrarsi».

Napoli per Lukaku è anche rinascita personale: «Molti mi avevano dato per finito, qui ho trovato energia e voglia di continuare. Ogni volta che saluto i tifosi è un momento speciale».

Infine, la pre-season si chiude con l’amichevole contro l’Olympiakos. «È un test, ma si gioca sempre per vincere – conclude Big Rom – dobbiamo continuare a migliorare fisicamente e tatticamente, e mostrare in campo tutto quello che sappiamo fare».