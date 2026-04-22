Mamma si lancia dal balcone con i 3 figli in braccio: è morta con i bimbi di 4 mesi e 4 anni

Tragedia a Catanzaro dove una mamma si sarebbe lanciata dal balcone tenendo tra le braccia i suoi tre figli: è morta insieme ai due bambini di 4 mesi e 4 anni.

Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con i suoi figli in braccio

Il dramma si sarebbe consumato nella notte, in via Umberto Zanotti Bianco, quando la donna di 46 anni, dopo aver preso con sé i suoi figli, si sarebbe gettata dal terzo piano del palazzo. A perdere la vita, oltre lei, i due figli di 4 mesi e 4 anni mentre la bambina di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese.

Stando ad una prima ricostruzione, al momento dell’incidente in casa si trovava anche il marito della donna. Sarebbe stato allertato da alcuni rumori ma al suo risveglio già non c’era più nulla da fare: sarebbe sceso in strada per tentare di rianimare i bambini, senza però riuscirci. A soccorrerlo sarebbero stati anche alcuni vicini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e della Medicina Legale dell’Università Magna Grecia, oltre alla pm di turno. Pare che in passato la donna abbia sofferto di lievi disturbi psichici ma in generale la famiglia viene descritta come serena e tranquilla.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.