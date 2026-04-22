Chi è Victor, il 19enne che ha ucciso Vincenzo: erano migliori amici, lo ha gettato dal terrazzo

Avrebbe confessato l’omicidio di Vincenzo Iannitti il 19enne Victor Uratoriu, accusato di aver ucciso il suo migliore amico a coltellate per poi occultare il suo corpo, rinvenuto a un mese dalla scomparsa a San Castrese, nel Casertano.

Chi è Victor, il ragazzo che ha ucciso Vincenzo Iannitti

Victor, 19enne di origine romena e studente presso l’istituto alberghiero di Gianola, era uno dei migliori amici di Vincenzo. Non a caso quella sera, prima della tragedia, i due erano insieme. Vincenzo sarebbe stato ucciso proprio nell’abitazione del ragazzo.

Stando a quanto emerso dalle indagini, il 19enne avrebbe colpito l’amico con due coltellate, poi avrebbe gettato il corpo dal terrazzo del suo appartamento. Il cadavere sarebbe stato nascosto all’interno di un cavedio sottostante, in corso di ristrutturazione, dove è stato rinchiuso all’interno di un sacco, ricoperto con materiali di risulta.

Nel corso dell’interrogatorio, il 19enne avrebbe confessato l’omicidio parlando di una lite tra i due, degenerata nell’assassinio della vittima. Secondo quanto reso noto da Il Mattino, l’indagato si sarebbe mostrato freddo e distante, senza mai manifestare il proprio dispiacere per l’accaduto.

Nel giorno della scomparsa di Vincenzo si sarebbe recato anche in ospedale per farsi curare una profonda ferita d’arma da taglio, forse causata dalla colluttazione con l’amico o che potrebbe essersi fatto da solo con l’obiettivo di coprire il sangue della vittima.