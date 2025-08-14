Napoli-Olympiacos, le formazioni ufficiali: tridente inedito per Conte

Castel di Sangro si prepara all’ultimo atto del ritiro azzurro: alle ore 18, allo stadio Patini, il Napoli di Antonio Conte affronta l’Olympiacos di José Luis Mendilibar in un’amichevole dal sapore di festa e di test tecnico-tattico.

Le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, McTominay.

All. Conte.

Olympiacos: Botis; Ortega, Pirola, Retsos, Costinha; Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis; Rodinei, El Kaabi.

All. Mendilibar.

Già dalle 14 la zona dello stadio è animata, con i primi tifosi pronti a prendere posto sugli spalti. Alle 16.30 i cancelli sono stati ufficialmente aperti e il pubblico ha iniziato a colorare le tribune per l’ultima passerella del Napoli in Abruzzo.

Alle 15.00 era già certo: il Patini sarà tutto esaurito, come nelle precedenti amichevoli estive. Un saluto caloroso al termine del sesto ritiro consecutivo a Castel di Sangro, prima del ritorno a Castel Volturno per preparare l’esordio in campionato del 23 agosto contro il Sassuolo.

Grande curiosità per Kevin De Bruyne, reduce da una doppietta nell’ultimo test contro il Girona e lodato da Conte per professionalità e qualità. Il tecnico oggi ripropone la formula dei “Fab Four” a centrocampo, con il belga al fianco del trio titolare dello scudetto e McTominay leggermente defilato sulla sinistra.

L’Olympiacos si presenta con volti noti al calcio italiano, come l’ex Salernitana Lorenzo Pirola, il brasiliano Strefezza (neoacquisto dal Como) e il veterano Mathieu Valbuena, prossimo ai 41 anni.