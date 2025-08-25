Buongiorno diventa imprenditore: con Samuele Ricci nasce Benrich. Di cosa si tratta

Alessandro Buongiorno, nuovo pilastro difensivo della SSC Napoli, non è solo un talento in campo: ora è anche un imprenditore. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centrale azzurro ha lanciato una nuova sfida fuori dal rettangolo verde, investendo nel mondo della moda. Insieme all’ex compagno di squadra Samuele Ricci, Buongiorno ha dato vita a Benrich, un marchio di abbigliamento sportivo tutto italiano. Un progetto ambizioso, che richiama alla memoria iniziative come quella di Bobo Vieri e Paolo Maldini, che vent’anni fa fondarono la celebre Sweet Years.

Buongiorno investe su Benrich, il nuovo brand di moda con Samuele Ricci

Benrich non è solo un marchio di abbigliamento, ma si definisce come un vero e proprio “mindset”. Il suo motto, “Make Your Way”, riflette valori profondi come determinazione, indipendenza e autenticità. Il brand si rivolge a chi vuole esprimere la propria identità attraverso uno stile che unisce comfort, design curato e moda contemporanea. Lo slogan del marchio, “Standard Without Compromise”, riassume perfettamente la filosofia alla base del progetto: nessun compromesso sulla qualità, ma sempre con uno sguardo attento allo stile e alla personalità.

Non è un caso che Buongiorno abbia deciso di intraprendere questa avventura: è laureato in economia e ha sempre mostrato attenzione e curiosità verso il mondo imprenditoriale. Ora, con Benrich, mette in campo anche fuori dal calcio le sue competenze e la sua visione. Tuttavia, il difensore ha già chiarito le sue priorità: il calcio resta al primo posto, e il suo impegno per il Napoli e per il progetto tecnico di Antonio Conte non verrà mai meno.

Con questo passo, Buongiorno dimostra di essere un professionista a 360 gradi, pronto a costruire un futuro anche oltre il campo da gioco, con passione, intelligenza e visione.