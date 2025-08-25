Hojlund al Napoli, oggi è il giorno decisivo: cifre e dettagli dell’affare

Tutto è ancora possibile finché i contratti non vengono depositati, tuttavia Hojlund sembra essere davvero ad un passo dal Napoli. Le trattative portate avanti negli ultimi giorni con l’entourage del calciatore – con il Manchester United che ha acconsentito al trasferimento in prestito sia con diritto che con obbligo di riscatto – hanno sortito passi avanti considerevoli.

Hojlund a un passo dal Napoli: trattativa nelle fasi finali

Il Napoli non poteva perdere tempo, dovendo sostituire Lukaku, attaccante determinante nello spostare gli equilibri della squadra. Serve un profilo importante per ovviare all’assenza del belga, nonostante i 40 milioni spesi per Lucca che è un’alternativa, un prospetto che ha bisogno di crescere. Il danese invece, nonostante sia ancora più giovane, è ritenuto più pronto visto il diverso grado di esperienza.

Il club partenopeo e gli agenti stanno limando i dettagli. La formula del trasferimento sarà resa nota dopo le firme, ma complessivamente il costo dell’operazione si dovrebbe aggirare sui 50 milioni di euro per l’intero cartellino. Sia che si tratti di trasferimento a titolo definitivo, sia per il prestito più riscatto. Hojlund invece vedrà lievitare il proprio stipendio dai 2,8 milioni di euro attuali a circa 4 milioni o 4 milioni e mezzo. Il fatto che non sia stato convocato per la partita contro il Fulham è un chiaro segno di un accordo in dirittura d’arrivo.

Le stagioni complesse del Manchester United

Un colpo in pieno stile Napoli, trattandosi di un calciatore classe 2003, di talento, con una carriera praticamente intera davanti a sé. È reduce da una stagione non semplice in Inghilterra, ma oltre al rendimento individuale bisogna considerare quello di squadra, ha chiuso al 15° posto in Premier. In quella precedente, nonostante uno score di “soli” 16 gol totali, ne aveva comunque siglati 5 in Champions in 6 presenze; 10 invece in Premier con un Manchester United comunque in difficoltà (ottavo posto finale).