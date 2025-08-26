Mazzocchi a colloquio con la società: arriva la decisione sul suo futuro al Napoli

Il futuro di Pasquale Mazzocchi al Napoli è ancora in bilico. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su X, il terzino destro degli azzurri vorrebbe restare al Napoli, ma la società partenopea sta ancora riflettendo su eventuali movimenti di mercato.

Le ultime sul futuro di Mazzocchi al Napoli

Mazzocchi, che si è distinto nella scorsa stagione per la sua solidità e versatilità, sta valutando le possibilità per il suo futuro. Nonostante la sua volontà di continuare con la maglia del Napoli, la società sta analizzando la situazione, considerando sia il rendimento del giocatore che le opzioni di mercato. Le riflessioni del club potrebbero influire sulla decisione finale, che dipenderà anche da eventuali nuovi acquisti e dalla strategia complessiva del team.

Il futuro di Mazzocchi quindi resta incerto, ma l’interesse per il giocatore e la sua volontà di restare in azzurro lasciano aperte diverse possibilità.