Politano-Napoli, c’è il rinnovo a vita: cifre e dettagli dell’accordo

Matteo Politano e il Napoli proseguono il loro cammino insieme. L’esterno azzurro ha ufficialmente firmato il rinnovo del contratto con il club partenopeo, legandosi alla squadra fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata svelata dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Politano rinnova col Napoli, ecco quanto guadagnerà

Arrivato a Napoli nella stagione 2019-2020, Politano è progressivamente diventato uno dei punti di riferimento fondamentali per la squadra. In queste cinque stagioni con la maglia azzurra, l’attaccante ha collezionato complessivamente 234 presenze tra campionato, Coppe nazionali e competizioni europee, mettendo a segno 34 gol e fornendo 35 assist ai compagni.

Il rinnovo di Politano rappresenta un passo importante per il Napoli, che conferma uno degli elementi più affidabili e determinanti del suo attacco, consolidando la sua forza per le stagioni future. L’esterno azzurro resterà legato al club fino a giugno 2028, mantenendo un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione